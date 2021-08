Morgen gaat de nieuwe line-up van PlayStation Plus games online en dat brengt ons ook weer bij de maandelijkse reminder. Namelijk dat je nog een kleine 24 uur hebt om de games van juli te downloaden. Mocht je de games nog niet in je downloadlijst gezet hebben of nog niet gedownload hebben, dan is het nu het moment om dat te doen.

In juli kregen we drie games, twee voor de PlayStation 4 en één voor de PlayStation 5. Zo kunnen we de geüpdate versie van A Plague Tale: Innocence downloaden voor de PS5 en die game vind je hier. Call of Duty: Black Ops 4 voor de PlayStation 4 vind je hier en WWE 2K Battlegrounds, eveneens voor de PS4, kan je hier vinden.

Morgen rond het middaguur zullen de drie nieuwe games beschikbaar gesteld worden en dat zijn: Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2.