Futurlab heeft met de Velocity-reeks goed weten te scoren, maar een nieuw deel is nog niet in de maak. Dit betekent niet dat de ontwikkelaar niets doet, want ze zijn namelijk wel bezig met een spirituele opvolger van Velocity. De nieuwe titel van Futurlab is een ‘sci-fi adventure’ met ‘high-intensity third-person combat’. Het heeft het DNA van de Velocity-reeks, maar dan met meer stijl en ambitie.

Het project is nog maar net van de grond, dus het duurt nog wel even voordat de game uitkomt. Het enige wat op dit moment bekend is, is dat het spel het levenslicht ziet dankzij Thunderful Games, die als uitgever dienst doet.