Square Enix en Crystal Dynamics hebben aangekondigd dat de War for Wakanda uitbreiding voor Marvel’s Avengers op 17 augustus zal verschijnen. Deze uitbreiding is gratis voor alle bezitters van de game en tevens is dit het moment waarop de derde nieuwe speelbare held aan de game wordt toegevoegd: Black Panther.

De uitbreiding komt daarnaast met een nieuwe omgeving om te verkennen, nieuwe vijanden, schurken, drop zone, Threat Sector-missies en nog veel meer. Op 16 augustus organiseert de ontwikkelaar een nieuwe War Table livestream en tijdens deze stream zal Crystal Dynamics meer laten zien en ook vertellen over de nieuwe content.

Het verhaal van de gratis uitbreiding War for Wakanda draait om koning T’Challa, ook wel bekend als de Black Panther en de toegewijde beschermer en huidige heerser van Wakanda. Nadat T’Challa is getroffen door verraad en de daaruit voortvloeiende tragedie, vindt hij het moeilijk om zijn taken aan iemand anders toe te vertrouwen, zelfs niet aan zijn zus Shuri, terwijl hij ondertussen de bedreigingen van Wakanda het hoofd moet bieden. Wanneer de troepen van aartsvijand Klaw de veiligheid van Wakanda bedreigen, moet T’Challa de strijd aangaan om alles en iedereen te verdedigen die hem dierbaar is.

Spelers beleven het verhaal van de game en de aanvullende missies van het doorgaande Avengers Initiative in de weelderige jungles van Wakanda, een geheel nieuwe omgeving en de enige plaats op aarde waar Vibranium is te vinden. Spelers kunnen ook het koninklijke paleis verkennen dat uitkijkt op Birnin Zana, ook wel bekend als “The Golden City,” in een nieuwe Outpost die bestaat uit Shuri’s laboratorium, Zawavari’s kamers en de Wakandan War Room.