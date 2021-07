Beta testers van de nieuwe PlayStation 5 firmware kunnen gebruikmaken van de extra SSD slot om de opslag van de console verder uit te breiden. Dat werd afgelopen donderdag bekend en ook werd die dag bekend dat Seagate met de FireCuda SSD’s een compatibele optie voor de PlayStation 5 heeft. Het zit er nu dus echt aan te komen, wat wel blijkt uit een bevestiging van Western Digital.

Deze fabrikant heeft tegenover VGC aangegeven dat hun premium SSD’s ook werken met de PlayStation 5. Het gaat hier om de WD_BLACK SN850 met heatsink, die aangeboden wordt in verschillende varianten, oplopend van 500GB tot 2TB. De prijs is $139.99 (500GB), $249.99 (1TB) en $429.99 (2TB).

Vrij dure SSD’s dus, maar dat ligt in lijn met de prijzen die Seagate hanteert voor z’n FireCuda SSD’s. De SSD’s van Western Digital voldoen aan de vereisten die door Sony gesteld worden met betrekking tot de uitbreiding van het opslaggeheugen. Sterker nog, het kan al in de betatest gebruikt worden.

Sony zelf heeft aangegeven dat het kan zijn dat nog niet elke SSD werkt, waarbij ze de bal bij de fabrikanten leggen die dit zelf moeten aangeven. Dus als je in het betaprogramma zit is het alsnog even goed opletten welke SSD je hebt of koopt, en of deze aan de vereisten voldoet. Hoe dan ook, het is nog wat troebel allemaal en het meest verstandige is eigenlijk wachten totdat Sony een officiële lijst met compatibele SSD’s deelt.