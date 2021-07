McDonald’s bestaat dit jaar 50 jaar in Australië en dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat zal de fastfoodgigant in dat land op een unieke manier doen, want ze hebben namelijk een gelimiteerde oplage van DualSense controllers in stijl van het restaurant laten maken.

Het gaat hier om een reguliere DualSense controller die van een custom uiterlijk is voorzien. Vanzelfsprekend komt het logo erop terug, maar ook de bekende producten, zoals de Franse frietjes en de iconische burger. Of de controller ook echt mooi genoemd mag worden, dat laten we aan jullie over.

Deze controller zal overigens niet te koop aangeboden worden, want deze wordt via streamers weggegeven. Er een bemachtigen is zo goed als onmogelijk, tenzij je in Australië woont want de actie is enkel voor inwoners van dat land.