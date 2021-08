De hoesjes van games zijn in de afgelopen jaren weinig qua vorm veranderd. Zo werden PlayStation 2 games in een standaard DVD-hoesje geleverd en met de overstap naar Blu-ray op de PlayStation 3 veranderde dat lichtjes. Op de PlayStation 4 hadden we vergelijkbare hoesjes en die van de PlayStation 5 zijn zelfs van identiek formaat.

Toch hadden PlayStation 2 hoesjes er heel anders uit kunnen zien, wat blijkt uit een artikel van Obscuritory, waarin het werk van ontwerper Hock Wah Yeo uitgebreid onder de aandacht wordt gebracht. Deze ontwerper heeft destijds een concept voor PlayStation 2 hoesjes gemaakt en dat ontwerp wordt nu voor het eerst getoond.

Sony benaderde de ontwerper aan het einde van de jaren negentig om een hoesje te ontwerpen voor games voor de toenmalig aanstaande PlayStation 2. Zijn stijl is nogal afwijkend, check daarvoor het artikel, en zodoende was ook het PlayStation 2 hoesje van een vreemde vorm.

Het ontwerp is zoals hierboven afgebeeld en het is net zo kunstzinnig als totaal onpraktisch, want laten we wel wezen: een DVD-hoesje is toch een stukje makkelijker op te bergen dan hoesjes met dit soort onhandige vormen. Het is daarom ook niet gek dat Sony het ontwerp en het project annuleerde. Desalniettemin interessant, nietwaar?