Het rooster van het aankomende vechtspel The King of Fighters XV blijft maar aandikken. Nu voegt de onderstaande trailer Athena Asamiya aan het rijtje speelbare personages toe. Asamiya is geen onbekende voor fans van de franchise. Als je haar echter nog niet kent, zal het onderstaande filmpje je alvast een indruk geven van haar vechtstijl. Enjoy!