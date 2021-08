Team ASOBI vervangt sinds kort PlayStations Japan Studio. Deze verandering vraagt volgens de ontwikkelaar om een nieuwe website en deze is dan ook online gegaan.

De vernieuwde website van Team ASOBI laat onder andere zien welke games zij achter hun naam hebben staan en ook dat het team druk op zoek is naar personeel. Zo zijn er op het moment van schrijven 13 vacatures beschikbaar.

We weten al dat de ontwikkelaar bezig is met een 3D actiegame, die ook de nodige humor met zich meebrengt en dat het een spel voor jong en oud zal zijn. De vernieuwde website meldt dat het nieuwste project hun meest ambitieuze game ooit is. Dit klinkt allemaal goed, dus hopelijk krijgen we snel te horen en zien om welke titel het gaat.