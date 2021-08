De volgende grote update voor de PlayStation 5 zal er onder andere voor zorgen dat je eindelijk een extra SSD kan toevoegen. Deze moet aan bepaalde snelheden voldoen, maar dan nog blijft het de vraag of je speelervaring hetzelfde zal zijn als wanneer je de interne SSD van de PS5 gebruikt. Volgens Insomniac is dit inderdaad het geval.

Tijdens de ontwikkeling van Ratchet and Clank: Rift Apart heeft de Amerikaanse ontwikkelaar diverse – door Sony goedgekeurde – Gen4 SSD’s gebruikt en het resultaat is zeer positief. Director of core technology, Mike Fitzgerald, heeft op Twitter laten weten dat de SSD’s die zij hebben gebruikt nagenoeg hetzelfde resultaat opleveren als de interne SSD van de PlayStation 5.

“Exciting to see PS5 beta testers getting access to the M.2 SSD feature! I’m sure the public beta will result in plenty of benchmarking across different games and drives, but I’ll spoil with some of our results from early testing at Insomniac on Ratchet & Clank: it’s looking good.

The Gen4 drives we tried that met the recommended specs gave results almost indistinguishable from the internal SSD. The rest of the I/O path still in use (hardware Kraken decompression, etc.) is definitely pulling its weight in delivering the crazy loading moments in Rift Apart.”