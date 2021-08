Gezien we een nieuwe maand binnengestapt zijn, mogen we ook weer een update voor PlayStation Now verwachten en deze maand betreft het een drietal nieuwe titels die aan de bibliotheek van de streamingservice zijn toegevoegd.

De eerste game die nu via PlayStation Now gespeeld kan worden is Nier Automata, die beschikbaar is om te streamen tot 1 november 2021. Ghostrunner is de tweede game die vandaag is toegevoegd en daar zit geen houdbaarheidsdatum op.

Hetzelfde geldt voor de derde game en dat is Undertale, ook deze game is vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation Now abonnees. Om een indruk van alle drie de games te krijgen, hebben we hieronder een drietal trailers bijgesloten.

Nier Automata

Ghostrunner

Undertale