Afgelopen zaterdag publiceerden we een bericht over McDonald’s in Australië, die ter viering van hun 50-jarige bestaan in het land met een speciale DualSense controller kwam. Deze controller was ontworpen geheel in stijl van het restaurant en of deze mooi genoemd mag worden, lieten we aan jullie over. Sony kan dit echter niet waarderen, want ze steken een stokje voor de promotionele actie die het restaurant verzonnen heeft.

Verschillende bekende streamers in Australië zouden deze controller weggeven aan hun community en de bedoeling was dat het afgelopen zondag van start zou gaan, de festiviteiten. Dit is nu uitgesteld naar een nader te bepalen datum en de 50 controllers die weggegeven zouden worden, die belanden bij McDonald’s in de kast. Sony heeft geen toestemming gegeven om de PlayStation 5 controller te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Een vertegenwoordiger van McDonald’s in het land zegt hierover tegen Press Start: