2K Games heeft aangekondigd dat ze later deze maand een nieuwe franchise zullen aankondigen. Dit heeft de uitgever laten weten bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van moederbedrijf Take-Two Interactive. De nieuwe franchise die ze zullen aankondigen zal nog dit fiscale jaar verschijnen, oftewel: de game komt uit voor 31 maart 2022.

