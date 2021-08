We weten inmiddels dat er een betatest gaande is, waarmee gebruikers de ruimte van hun PlayStation 5 kunnen uitbreiden middels de aanwezige M.2 SSD slot. Seagate, Western Digital en Gigabyte waren er al snel bij om aan te kondigen welke SSD’s straks compatibel zijn met Sony’s witte console.

Daar mag weer een naam bijkomen, want Crucial van Micron Technology heeft de Crucial P5 Plus NVMe SSD aangekondigd. Deze SSD behaalt leessnelheden van 6.600MB/s en is dus in ieder geval op papier compatibel met de PlayStation 5. Er zijn drie varianten van 500GB, 1TB en 2TB groot, waarvan de laatste twee respectievelijk $179,99 en $367,99 kosten, wat in euro’s waarschijnlijk niet veel zal verschillen.

De SSD’s bevatten echter geen heatsink en per Sony’s specificaties wordt dat wel aangeraden, die zul je dus elders moeten aanschaffen.