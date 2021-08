Nacon kocht begin dit jaar Big Ant Studios op en nu heeft de uitgever opnieuw toegeslagen. Ditmaal gaat het om Crea-ture Studios, de ontwikkelaar achter de aankomende skateboardgame Session.

In januari dit jaar liet Nacon al weten dat zij Session zouden gaan uitgeven, maar nu is de uitgever een stapje verder gegaan. Nacon is waarschijnlijk zo te spreken over Session – die nu als early access alleen te spelen is op pc en Xbox One – dat zij de ontwikkelaar volledig aan zich hebben verbonden.

De uitgever is van mening dat hun nieuwe aanwinst de volgende stap is om leider te worden in het Double A-segment.