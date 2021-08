De verkopen van de PlayStation 5 zijn zeer indrukwekkend, alleen moest Sony vanaf de lancering geld toeleggen op elke verkochte unit. We zijn nu bijna een jaar verder en deze situatie is inmiddels veranderd.

Het Japanse bedrijf liet afgelopen mei weten dat zij verwachtten eind juni quitte te spelen met de disc-versie van de PlayStation 5. Dit is uitgekomen, want Sony’s chief financial officer, Hiroki Totoki, meldt dat deze versie van de console niet meer met verlies wordt verkocht. Op de digital edition wordt nog wel geld toegelegd, maar ook dit zal snel veranderen.