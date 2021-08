De Ultimate Team-modus van de FIFA-reeks ligt al geruime tijd onder vuur. De pakketjes die je kan kopen voor nieuwe spelers worden gezien als gokken, maar Electronic Arts is het daar natuurlijk niet mee eens. Om men toch wat tegemoet te komen werden twee maanden geleden de zogenaamde ‘preview packs’ ge├»ntroduceerd. Volgens Andrew Wilson, de grote baas van EA, wordt dit goed ontvangen door gamers.

Wilson komt tot deze conclusie doordat er na de introductie van de preview packs meer interesse was in Ultimate Team. Ook zagen ze bij EA dat er meer gamers waren die geld uitgaven aan de roemruchte modus van FIFA. De baas van Electronic Arts vindt het zodoende goed om te zien dat nieuwe en innovatieve features die worden toegevoegd, hun vruchten afwerpen.

“Preview Packs, as I said, were well received. We saw an increase in engagement, and we saw a higher rate of conversion of spenders. The team is committed to continuing to innovate in and around the offers and the programmes that we put together for our players, and believe that we can continue to grow that business over time.”