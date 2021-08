Eind vorig jaar werd Evil Dead: The Game aangekondigd en dit is voor zombiefans alleen maar goed nieuws. De game oogt weliswaar wat anders qua stijl en humor dan de films, maar we weten nog lang niet alles over deze game. Wel kregen we twee maanden terug nog een nieuwe trailer voorgeschoteld en de release stond voor dit jaar gepland. Dat lijkt nu niet meer haalbaar te zijn.

De uitgever en ontwikkelaar hebben deze informatie via de onderstaande post op Twitter gedeeld. Zo heeft het team wat meer tijd nodig om alles zo goed mogelijk te maken en de beste ervaring af te leveren. Fans van de films hebben overigens wel wat om naar uit te kijken. Zo belooft de eerstvolgende trailer meer van het geliefde personage Bruce Campbell te laten zien.

Evil Dead: The Game will be releasing in February 2022.

Hey groovy gamers, we’re targeting a new release date to give the team some extra time for polish and to ensure this is the ultimate Evil Dead experience you’re all waiting for!

We want to thank everyone for your understanding and support and please stay tuned for more information about new character updates, pre-order availability, and the next gameplay video featuring Bruce Campbell.