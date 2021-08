Ratchet & Clank: Rift Apart wist als PS5-exclusive een behoorlijk sterke indruk achter te laten, met een over het algemeen erg knappe performance. De game bevatte drie modi: 30 FPS mét ray tracing, 60 FPS zonder en de Performance RT modus, die een mengeling van beiden bood. Nu blijkt dat die laatste optie een late toevoeging was in het ontwikkelingsproces.

Mike Fitzgerald, Director of Core Technology bij Insomniac Games, liet in een interview met Axios namelijk optekenen dat ze pas naar het einde van de productie toe echt wisten hoeveel kracht ze uit de PS5 konden halen. De Performance RT modus stond dus eigenlijk niet op de agenda, maar bleek uiteindelijk toch een gegeerde (en fel geapprecieerde) mogelijkheid.

“As you get towards the end, you find out how much performance you can push out of it.”