Het zit de PlayStation 5-versie van F1 2021 niet echt mee. Vorige maand werd ray tracing tijdelijk uitgeschakeld, omdat die de performance van de game niet ten goede kwam. Dit is ondertussen opgelost, maar nu is de volgende feature uitgeschakeld.

Ditmaal is de 3D audio voor hoofdtelefoons het slachtoffer. Deze functie is door update 1.06 – die sinds kort beschikbaar is – uitgeschakeld, omdat 3D audio ervoor zorgt dat het geluid niet honderd procent werkt zoals het zou moeten. Codemasters laat weten dat zij dit zo snel mogelijk gaan oplossen.