Square Enix kondigde eerder dit jaar de Life is Strange Remastered collectie aan die Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm bevat. Deze collectie zou op 30 september verschijnen voor de PlayStation, Xbox, pc en Nintendo Switch, maar de genoemde datum is niet langer aan de orde.

Via Twitter laat men weten dat ze de remaster collectie naar begin 2022 hebben uitgesteld. De reden hiertoe is dat het team meer tijd nodig heeft vanwege de uitdagingen die ze hebben door de wereldwijde pandemie.

De release van de nieuwe game, Life is Strange: True Colors, staat nog wel gewoon gepland voor 10 september en op 30 september mag de Life is Strange: Wavelengths DLC verwacht worden.