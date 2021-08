Sonic the Hedgehog 2 begint achter de schermen steeds meer vorm te krijgen. Eerder vernamen we reeds dat een bekend personage uit de games – Knuckles – zijn opwachting in de film zou maken. Nu weten we ook wie hem zal spelen, of toch op zijn minst zijn stem zal verzorgen.

En het is alvast een grote naam: Idris Elba. De man verdiende zijn strepen als Luther in de gelijknamige BBC-reeks en Heimdall in de Thor-films, en is momenteel op het witte doek te zien als Bloodsport in The Suicide Squad. De toekomst van Knuckles ziet er dus alvast rooskleurig uit.