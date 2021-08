Battlefield 2042 bevat dan weliswaar geen singleplayer, wel brengt Electronic Arts als een soort alternatief een korte film uit onder de noemer ‘Exodus’. Deze korte film is nu beschikbaar om te bekijken en check je hieronder. Dit dient namelijk als aanleiding tot wat er allemaal in de game gebeurt.

De verschillende Specialists komen terug in de video en hieronder valt een oude bekende. Dat is Kimble “Irish” Graves uit Battlefield 4, die gespeeld wordt door Michael K. Williams. Hij zit in Battlefield 2042 als een speelbare No-Pat Specialist. Tevens introduceert Exodus de mysterieuze “Oz”, die andere ideeën heeft over de toekomst van de No Pats.

Dit vormt uiteindelijk de aanleiding tot het conflict waar de game om draait. Hierbij geeft EA aan dat het verhaal zich gaandeweg zal blijven ontwikkelen, wat dus wellicht via seizoenen zal gaan zoals we dat ook in Call of Duty zien.