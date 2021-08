Door de komst van de nieuwe consoles van Sony en Microsoft, zie je steeds vaker dat ‘oudere’ games worden voorzien van een ‘next-gen update’. De volgende die je in deze categorie kunt plaatsen is Vigor.

De free-to-play shooter kan je al spelen op de PlayStation 5 via backwards compatibility, maar er komt een patch aan voor deze game. Die zal ervoor zorgen dat als je Vigor op de current-gen console speelt, deze beter zal draaien.

Bohemia Interactive laat weten dat het de bedoeling is dat Vigor op de PS5 je 60 frames per seconde voorschotelt en dat de laadtijden verminderd zullen worden. Als dit gereed is gaat de ontwikkelaar ook kijken om de kwaliteit van de graphics te verhogen.

Het gaat hier dus niet om een ‘native’ PlayStation 5-versie, maar om de PS4-versie die geoptimaliseerd is voor de PS5. De nieuwe update moet met het aanstaande negende seizoen beschikbaar zijn.