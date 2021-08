Bloodborne is natuurlijk een third-person game, maar wat nu als je deze titel in first-person zou kunnen spelen? Op basis van een bestaande Dark Souls 3 mod is modder Zullie the Witch aan de slag gegaan met een variant voor Bloodborne en het resultaat zie je in de video hieronder.

Gezien het natuurlijk een mod is, verloopt niet alles op en top soepel, maar het geeft wel een gave indruk van hoe Bloodborne gespeeld zou worden in dit perspectief. Deze mod is trouwens compatible met de 60 fps patch van Lance McDonald, waarmee Bloodborne een nieuwe speelervaring brengt op deze manier.