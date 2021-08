Sommigen van jullie volgen mogelijk het mysterie achter BLUE BOX Game Studios’ Abandoned. De game werd relatief kalmpjes aangekondigd, maar veranderde al snel in een wervelwind van complottheorieën. Het gerucht dat de game één grote dekmantel is voor Hideo Kojima’s volgende game (en mogelijk te maken heeft met Silent Hill) is ongetwijfeld het grootste verhaal, en fans zijn al maanden op zoek naar aanwijzingen.

BLUE BOX Game Studios (gevestigd in Leiden) staat naar verluidt onder leiding van ene Hasan E. Kahraman. De studio heeft al meermaals aangegeven dat zij niks te maken hebben met Kojima, Konami of Silent Hill. De studio heeft meerdere malen aan projecten gewerkt, waarvan The Haunting: Blood Water Curse het meest tastbare is. De game is eind 2020 in early access op Steam verschenen, maar de game is sindsdien teruggetrokken en de ontwikkeling is overgeheveld naar CREATEQ Interactive.

De highlights achter het hele BLUE BOX Game Studios/Hideo Kojima verhaal staan in de links hierboven. Omdat wij ons in de Benelux bevinden, hebben wij natuurlijk de unieke kans om mogelijk wat meer informatie op te doen over deze mysterieuze studio. Daarom heeft PlaySense bij de Kamer van Koophandel de bedrijfsgegevens opgevraagd van de Leidse studio en zijn we op onderzoek gegaan

Zoals eerder ontdekt is BLUE BOX Game Studios op 12 augustus 2015 opgericht en wijst de standplaats naar een appartementencomplex in Leiden. Ditmaal heeft PlaySense echter ook een telefoonnummer verkregen, en uiteraard zijn wij gaan bellen. Uit privacyoverwegingen zullen we geen concrete namen delen.

De persoon aan de andere lijn bleek voor een Nederlands instituut te werken, wat gespecialiseerd is in het ondersteunen van personen met een mentale of fysieke beperking en de persoon leek oprecht verbaasd te zijn toen wij het hele verhaal hebben uitgelegd. Na een snelle zoektocht op Google kwamen wij erachter dat het instituut echt bestaat en meerdere locaties heeft in Nederland. Uiteraard zijn we daar niet gestopt en zijn we verder gaan rondneuzen. Op de website is het telefoonnummer echter niet terug te vinden bij de contactgegevens van de verschillende locaties.

Het ging hier om een mobiel telefoonnummer, dus het is goed mogelijk dat de telefoon daar op locatie ligt voor algemeen gebruik. Desalniettemin schopt dit kleine avontuurtje toch een flinke deuk in alle geruchten en is dit mogelijk zelfs het einde van de BLUE BOX Game Studios saga.

We volgen het verhaal uiteraard op de voet en we proberen, waar mogelijk, verder onderzoek te doen.