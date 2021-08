CD Projekt RED werkt nog steeds met man en macht aan Cyberpunk 2077, maar dat betekent niet dat zij alles daarvoor laten liggen. De Poolse ontwikkelaar is namelijk op zoek naar nieuw personeel voor een nieuwe game.

De meest in het oog springende vacature is die van ‘camera programmer’. Degene die daar op solliciteert moet ervaring hebben met third-person camera’s. Aangezien The Witcher-games gebruikmaken van dit perspectief en CD Projekt RED al heeft laten weten dat The Witcher 3 niet het einde van de franchise is, zou dit weleens kunnen betekenen dat de bekende franchise terugkeert. Het zal dan wel een ander personage in de hoofdrol hebben.

Het nieuwe project is nog maar net in ontwikkeling, dus voorlopig zal de nieuwe game van CD Projekt RED niet uitkomen. De ontwikkeltijd van een grote titel ligt gemiddeld op vier jaar, maar kan ook langer duren. Dit zou betekenen dat de nieuwe titel van de Poolse ontwikkelaar op zijn vroegst eind 2025 zal verschijnen. Het zal daardoor ook even duren voordat het spel überhaupt wordt aangekondigd en we weten of het inderdaad een nieuwe Witcher betreft of niet.