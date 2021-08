De PlayStation Store bezoeken we allemaal vast wel eens en deze virtuele winkel heeft door de jaren heen al heel wat veranderingen ondergaan. Op Reddit dook echter een patent op dat ons wel erg interessante info kan verschaffen over de eventuele toekomst van deze Store. Dit patent wijst immers op dynamische pagina’s in de Store, die evolueren gebaseerd op de game en op je persoonlijke voorkeur. De specifieke omschrijving gaat als volgt:

“Techniques for providing information and functionalities based on a video game lifecycle and user context”

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de pagina van Fortnite, die kan evolueren naargelang de content van de nieuwste Battle Pass. Uitbreidingspakketten voor andere games die jij, of je vrienden, spelen kunnen zo ook gemakkelijker weergegeven worden zodat je sneller op de hoogte bent van alle nieuwtjes.

Uiteraard is dit momenteel nog geen realiteit, dus we zullen even moeten afwachten om te zien of deze technologie ook daadwerkelijk toegepast zal worden.