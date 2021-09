Het is september en dan mogen we natuurlijk weer een update voor PlayStation Plus verwachten. Deze update zal drie nieuwe games beschikbaar stellen voor abonnees en Sony heeft zojuist bekendgemaakt welke titels we vanaf 7 september kunnen binnenhalen. Het gaat om Overcooked! All You Can Eat voor de PlayStation 5 en Hitman II en Predator: Hunting Grounds voor de PlayStation 4. Daarmee blijkt het lek van eind vorige week te kloppen.

Deze games nemen de plaats in van de titels die in augustus beschikbaar werden gesteld, wat automatisch ook betekent dat je nog een paar dagen hebt om deze games te claimen. De huidige titels zijn Hunter’s Arena: Legends voor de PlayStation 5 en voor de PlayStation 4 zijn Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2 beschikbaar. PlayStation Plus abonnement nodig? Schaf het hier eenvoudig aan bij onze partner KaartDirect.nl