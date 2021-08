Er was van de week lichte paniek te bespeuren bij Sony en Marvel, toen er een vroege versie van de trailer voor ‘Spider-Man: No Way Home’ rondging op het internet. De nieuwe film met Peter Parker moet eind dit jaar verschijnen en er gaan al langer geruchten dat deze film het multiversum gaat verkennen.

Uiteraard is Sony tot op heden nog steeds eigenaar van het personage Peter Parker/Spider-Man, en de Japanse grootmacht laat de kans om de PlayStation 5 en de nieuwe DualSense controllers te promoten niet liggen. Daarom heeft Sony op het einde van de trailer van No Way Home een advertentie van de DualSense controllers laten plaatsen.

Wat heeft dit met de film te maken? Helemaal niks, natuurlijk. Maar de trailer is bijna 27 miljoen keer bekeken en dat is een hoop promotie! Spider-Man: No Way Home slingert op 17 december naar je dichtstbijzijnde bioscoop.