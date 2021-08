Het was eigenlijk de bedoeling dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga afgelopen lente al was verschenen, maar ontwikkelaar TT Games had helaas meer tijd nodig. Het is ook al geruime tijd stil rondom deze titel, maar tijdens gamescom Opening Night Live heeft Warner Bros. eindelijk weer eens wat laten zien.

In deze nieuwe trailer zien we heel wat bekende figuren en scènes uit alle Star Wars films de revue passeren, terwijl de bekende LEGO-humor uiteraard ook weer van de partij is. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mogen we tijdens de lente van 2022 verwachten, bekijk de nieuwe trailer hieronder.