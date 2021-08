Chernobylite is al langere tijd verkrijgbaar op pc en het zag ernaar uit dat we de survival titel begin september ook op de consoles konden verwachten. Het mocht echter niet zo zijn, want uitgever All In! Games heeft aangekondigd dat de console release van Chernobylite tot eind september is uitgesteld.

CEO Piotr Zygadlo vertelt in een persbericht dat men trots is op de hoge standaarden die zij hanteren en de games die ze afgelopen jaar hebben uitgebracht, maar dat de game door een aantal onvoorziene omstandigheden uitgesteld moest worden. Zygadlo noemt 28 september als nieuwe datum, dus het uitstel valt mee.

“We at All in! Games pride ourselves in setting high standards for all our releases and are pleased with the games that we have published this year. Incidentally, due to some unforeseen issues with the console build, we decided to slightly delay the launch of Chernobylite until it gets resolved.

We want to make sure we always deliver projects that are in excellent shape and pushing Chernobylite‘s console release date back a few weeks will allow us to accomplish that. We appreciate everyone’s patience while we take the time to get this right.”