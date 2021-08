Het heeft lang geduurd, maar de release van Age of Empires IV komt nu toch wel steeds dichterbij en dat vraagt uiteraard om een nieuwe trailer om de hype wat aan te zwengelen. Dat is dan ook exact wat Microsoft heeft gedaan, want tijdens gamescom Opening Night Live kregen we een nieuwe trailer te zien met een hoop concrete gameplay.

Centraal in de trailer staat de Rise of Moscow campagne, waarin jij Moskou moet zien op te bouwen en verdedigen tegen allerlei indringers. Daarnaast wordt ook het Romeinse Rijk in de schijnwerpers gezet, want ook deze beschaving is niet vies van een oorlogje meer of minder.

Age of Empires IV verschijnt op 28 oktober voor de pc, bekijk de nieuwste trailer hieronder.