Wat gebeurt er als een lam van de offertafel gered wordt door een mysterieuze vreemdeling en vervolgens de opdracht krijgt om een trouwe groep volgelingen om zich heen te verzamelen? Dat mag je binnenkort zelf ondervinden in Cult of the Lamb, het nieuwe project van ontwikkelaar Massive Monster en uitgever Devolver Digital.

De onderstaande trailer toont een eerste glimp van de game, die een cartoonesk stijltje combineert met een duistere inhoud. Als bezeten lam bouw je de titulaire cult uit door het ‘heilige woord’ te verspreiden en ongelovigen uit te schakelen. Best controversieel, ware het niet dat de lammetjes er zelden zo schattig hebben uitgezien.

Cult of the Lamb verschijnt in 2022 op pc en consoles. Welke consoles? Daar hebben we vooralsnog het raden naar.