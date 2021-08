FIFA en Pro Evolution Soccer – die nu als eFootball door het leven gaat – gaan al vele jaren de strijd met elkaar aan om als beste voetbalgame uit de bus te komen. Binnenkort komt daar een derde voetbaltitel bij, die zich in deze strijd wil gaan mengen.

Het spel waar het om gaat is UFL. Dit wordt gemaakt door Strikerz Inc. en is al vijf jaar in ontwikkeling. De game wordt gemaakt met behulp van Unreal en zal als free-to-play titel verschijnen voor consoles. Welke dit zijn en wanneer UFL zal uitkomen is nog niet bekend.

De ontwikkelaar belooft dat gamers een revolutionair voetbalspel te spelen krijgen, die spelers een omgeving biedt waarin rechtvaardigheid voorop staat. Hier doelt Strikerz Inc. op de oneerlijke praktijken van FIFA’s Ultimate Team.

De aankondiging van UFL ging gepaard met een korte trailer en die check je hieronder.