Blasphemous werd bij de launch geplaagd door technische mankementen, maar vandaag de dag kan je dankzij wat patches veel meer genieten van deze game. Zou je nóg meer Blasphemous willen, dan hebben we goed nieuws voor je.

Via een video is bekendgemaakt dat de actie/avonturengame op 9 december van dit jaar nieuwe gratis content krijgt. Deze heeft de naam ‘Wounds of Eventide’ meegekregen en het ziet er naar uit dat deze nieuwe vijanden en bazen met zich meeneemt.

Buiten de extra content, laat de video ook zien dat er een vervolg in de maak is. Het is alleen wel even wachten totdat Blasphemous II in de winkels ligt. De release staat namelijk gepland voor 2023. Voor welke platformen de game zal uitkomen is niet bekend.