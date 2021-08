De altijd oplettende mensen van PlayStation Game Size hebben op Twitter laten weten dat er bestanden zijn gevonden die het bestaan van de Battlefield 2042 beta in de PlayStation Store aantonen. Inmiddels is datzelfde ook bevestigd voor de Microsoft Store. Natuurlijk is het geen verrassing, want we weten dat het er aankomt. We hebben echter nog geen releasedatum of officieel bericht ontvangen, dus mogelijk zit dat er ook snel aan te komen.

Inmiddels hebben we Battlefield 2042 zelf al meerdere keren in actie gezien. Onze Battlefield 2042 preview lees je op de site. Hetzelfde geldt voor de preview van Battlefield Portal. Het enige dat nog ontbreekt is de onthulling van Hazard Zone, de derde ‘pilaar’ waar de multiplayer van Battlefield 2042 op is gebouwd. Een recent lek suggereert dat Hazard Zone zoals Escape fromt Tarkov speelt. Battlefield 2042 lanceert op 22 oktober voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.