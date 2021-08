We weten al jaren dat Elden Ring een samenwerking tussen de ontwikkelaar FromSoftware en de wereldberoemde schrijver George R.R. Martin is. Nu was er een vermoeden dat die laatstgenoemde het er maar druk mee had, we wachten immers al tien jaar op het zesde boek in zijn ‘A Song of Ice and Fire’ serie, maar niets bleek minder waar te zijn. Martin zijn werk zat er al jaren geleden op. Hij heeft zich voornamelijk met de wereld, de personages en het achtergrondverhaal beziggehouden.

In een interview met IGN laat Yasuhiro Kitao van FromSoftware weten dat het verhaal ‘gefragmenteerd’ verteld wordt, iets waar de studio bekend om staat, en dat spelers het zelf mogen ontrafelen. Daarnaast wordt er aanggeven dat regisseur Hidetaka Miyazaki verantwoordelijk is voor de tekst in de game. Elden Ring komt op 21 januari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Tijdens gamescom zijn er nog zes nieuwe Elden Ring screenshots gepubliceerd.