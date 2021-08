De Netflix-serie ‘La Casa de Papel’ is ongekend populair, en binnenkort zal het vijfde seizoen van start gaan. Om dat te vieren, heeft Netflix de handen ineen geslagen met Ubisoft. De game Watch Dogs: Legion heeft namelijk een speciale coöp missie gekregen die geheel in het teken staat van ‘La Casa de Papel’. In een groep met maximaal drie andere spelers moet je samen de Bank of England beroven van hun zuurverdiende digitale centjes.

Uiteraard kun je, na het behalen van de missie, een aantal cosmetische beloningen verwachten. Dit zijn bijvoorbeeld overalls en het masker die we kennen uit de welbekende serie. Zodra je deze beloningen hebt behaald, zijn ze voor altijd verbonden aan je account. Ubisoft heeft tevens een korte teaser in elkaar gezet, die je hieronder kunt bekijken.