Als je interesse hebt in games die je heerlijk op je gemak zonder enige druk kunt spelen en je hebt een PS5, dan komt er deze maand in ieder geval één titel uit die in de omschreven categorie past: Toem. Deze fotografie avonturen-game zal op 17 september te vinden zijn in de PlayStation Store.

Toem is een game waarin je op expeditie gaat om het mysterie achter Toem te achterhalen. Dit doe je hoofdzakelijk door foto’s te maken met je camera. Het spel is geheel in zwart-wit en met de hand getekend. Dit geeft de game een aparte stijl en dat kan je in de video hieronder bekijken.