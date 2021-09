We zitten inmiddels alweer in september en dat betekent dat de volgende PlayStation 5 exclusive bijna voor de deur staat: vanaf 14 september is Deathloop namelijk verkrijgbaar. Ontwikkelaar Arkane heeft daarom de marketingmachine maar weer eens aangezet en dat heeft zich geuit in de onderstaande trailer.

De beelden zijn kort, maar krachtig en draaien vooral om hoe de studio gebruik heeft gemaakt van de features van de PlayStation 5 en de DualSense controller. Zo zal ieder wapen uniek aanvoelen door de adaptieve triggers en iedere stap zal duidelijk te voelen zijn middels de haptische feedback die verscholen zit in de controller.