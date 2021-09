Afgelopen maandag kwamen we met het nieuws dat YouTuber Austin Evans, nadat hij een ‘nieuwe’ PlayStation 5 uit elkaar had gehaald, beweerde dat de revisie slechter is dan de eerdere versies. Jullie hebben daar massaal op gereageerd. Er kwam ook heel wat tegengeluid en daar zijn jullie niet alleen in. Volgens GamesBeat’s Jeff Grubb is Evans zijn conclusie niet correct en is juist het tegenovergestelde het geval. Zijn reactie lees je hieronder:

“The company shipped the console with a massive heatsink. It really is a behemoth of twisting, turning metal. And I suspected from the beginning that the company settled on that design out of an abundance of caution rather than because it was strictly necessary. And now, with months of real-world results, Sony is refining its PS5 device to save money and materials.”

Vanuit dat perspectief is het niet meer dan logisch om de console hier en daar aan te passen zonder dat het gevolgen op termijn heeft. Daarnaast is Sony natuurlijk ook wel bewust bezig met wat ze doen. Kortom, het lijkt een storm in een glas water.