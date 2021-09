Onlangs heeft Sony de PlayStation 5 van een kleine revisie voorzien en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Deze nieuwe versie – met het modelnummer CFI-1100 – is namelijk 300 gram lichter dan zijn voorganger en YouTuber Austin Evans ontdekte al snel dat Sony met dit model de heatsink heeft verkleind. Dat zou qua koeling ongeveer drie graden schelen, volgens zijn metingen.

Nu heeft ook Digital Foundry een dergelijk model te pakken gekregen, en ze zijn uiteraard gaan testen. Richard Leadbetter zegt daarop dat – naar zijn indruk – de koeling van de ‘nieuwe’ PlayStation 5 niet slechter is, dezelfde conclusie die Jeff Grubb eerder al trok dus. Hiervoor heeft hij Remedy’s Control opgestart en zelfs tijdens de meest hevige momenten trok het nieuwe model ongeveer net zo veel stroom uit de muur als het oude model.

Volgens Leadbetters beredenering zou de ventilator tijdens deze momenten sneller moeten gaan draaien als de koeling slechter zou zijn, maar dat is dus niet het geval. Hij kon nog geen uitspraken doen over de daadwerkelijke temperaturen van het nieuwe model, maar daar zullen ze bij Digital Foundry ongetwijfeld al hard mee bezig zijn.

“Whether the machine is hotter or not is still to be tested, but logic suggests that if the new cooling assembly was not up to the task, the fan would be increasing in speed and volume to expel the build-up of heat. This does not seem to be happening – and hours on, the power draw is still consistent too.”