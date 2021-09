Zoals zo vaak, is er ook nu weer een nieuwe sale gaande in de PlayStation Store. Ditmaal betreft het de Essential Picks sale, die allerlei toppers voor de PlayStation 4 en 5 behelst, maar ook het nodige aan extra content voor diverse games. Hier zitten absoluut mooie titels tussen en hieronder tref je zoals gebruikelijk een greep uit het complete aanbod.

In totaal zijn er 177 games in de aanbieding en het complete assortiment kun je hier vinden. Deze sale is tot 15 september beschikbaar in de PlayStation Store, dus neem zeker even een kijkje om te zien of er wat interessants voor je tussen zit.

Red Dead Redemption 2 – €24,59

F1 2021: Deluxe Edition – €64,59

Apex Legends – Champion Edition – €27,99

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe-bundel – €32,99

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – €26,99

Hitman III – €41,99

Mortal Kombat 11 Ultimate add-onbundel – €24,99

Ghostrunner – €11,99

Ghost Recon Breakpoint – Year 1 Pass – €15,99

Apex Legends – Pathfinder Edition – €13,99

Watch Dogs 2 – €13,99

Apex Legends – Gibraltar Edition – €13,99

Brothers: a Tale of two Sons – €4,99

Journey to the Savage Planet – €14,99

Watch Dogs: Legion – Deluxe Edition – €35,99

Bloodstained: Ritual of the Night – €19,99

Star Wars Jedi: Fallen Order – Deluxe Upgrade – €4,99

Cris Tales – €31,99

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – €19,99

Last Day of June – €4,99

How to Survive: Storm Warning Edition – €3,99

Fallout Shelter: Bundel van 40 reiskooien – €9,99

Virginia – The Game. – €1,99

Indivisible – €17,99

ADR1FT – €3,99

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.