Review | Traffic Jams (VR) – Het regelen van het verkeer gaat anno 2021 vrijwel overal geheel automatisch. Stoplichten, sensoren, rijbanen… het zijn allerlei middelen om het verkeer (computergestuurd) feilloos langs elkaar heen te navigeren. Dat samen met oplettendheid van de mensen, gaat het over het algemeen gewoon prima. Op het moment dat een van de elementen echter faalt, dan wordt er vaak teruggegrepen naar een primitief middel en dat is de verkeersregelaar. In werkelijkheid een misschien wat saai beroep, totdat je het in virtual reality kunt ervaren. Dan wordt het plotseling erg leuk, wat wel blijkt uit Traffic Jams.

Wuiven met je handen

Traffic Jams plaatst je in de schoenen van een leerling verkeersregelaar die precies moet doen wat de functie omschrijving zegt: het verkeer in goede banen leiden. Dit begint in Gouda, op een T-splitsing en naarmate je meer doelen in het level voltooid, speel je Parijs vrij waar het wat drukker is. En zo kom je steeds meer uitdagende kruispunten tegen, zo zitten ook Amsterdam, New York en Tokio in het spel. Op elke locatie is het de bedoeling om het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen en dat doe je door letterlijk met handgebaren te werken. Met twee Move controllers in de hand stonden wij op de drukste kruisingen ter wereld druk te gebaren en dat ging ons nog best aardig af.

De game is qua gameplay uitermate simpel, want met twee handen kun je het geheel besturen. Zo gebruik je de ene hand om te wijzen naar voertuigen en mensen, de andere hand gebruik je om ze een stopsignaal te geven of ze juist te seinen dat ze door kunnen gaan. Dat is het, letterlijk. Klinkt als oersaai, is het allesbehalve. Want door de eenvoud laat de game zich uitermate goed besturen. Zo hebben we geen enkele keer gehad dat signalen niet goed doorkwamen en dat is toch wel erg prettig te noemen. Zeker op hele drukke momenten is elke seconde van belang en wil je dat alles goed reageert. Maar dat zit dus helemaal goed.

Iets minder goed is het kunnen gooien van voorwerpen. Zo kunnen er in Gouda plots allerlei kazen voor je neus belanden en die kan je oppakken. Het gooien daarvan gaat op een merkwaardige manier niet zo nauwkeurig daar waar de rest van de game dat wel heel erg is. Dit is soms aan een doel gekoppeld en dat word je soms iets lastiger gemaakt dan nodig zou zijn. Het is echter geen primair element in de gameplay, want dat is het regelen van het verkeer zelf en zoals al aangegeven, gaat dat vlekkeloos. Het is in deze de chaos die het zo leuk maakt, want mensen zijn namelijk nogal ongeduldig.

Time je acties

Naarmate je verder in de game komt, neemt de hoeveelheid verkeer alsmaar toe. Zo krijg je met meerdere lanen met auto’s te maken, die allemaal een eigen richting nemen. Ook zijn er natuurlijk voetgangers die het zebrapad willen gebruiken en per stad krijg je met unieke elementen te maken. Zo heb je in Amsterdam de tram en in Tokio tref je een diagonaal zebrapad. Het is te midden van de chaos zaak om iedereen op het juiste moment een seintje te geven dat ze kunnen gaan bewegen en ze te stoppen als het gevaarlijk wordt. Klinkt simpel, maar is het niet. Iedereen die stilstaat zal een meter vertonen en hoe voller die wordt, hoe bozer de individu raakt. Op het moment dat de meter vol is – en jij te laat bent – gaan ze gewoon alsnog bewegen met als resultaat dat er een botsing kan ontstaan.

Dit kun je enigszins voorkomen door stilstaande voetgangers of voertuigen een dubbel stopseintje te geven, waardoor de meter iets terugloopt. Desalniettemin is het zaak om alles zo snel mogelijk achter elkaar te managen zonder dat er ongelukken gebeuren. Maar daar stopt het niet, want de game maakt het je nog wat lastiger met speciale evenementen. Denk hierbij aan rook dat plots je zicht belemmert, een wesp die vervelend om je hoofd blijft zoemen tot zelfs een heuse meteoriet die het wegdek om zeep helpt en voor een alternatieve rijrichting zorgt, waardoor voertuigen op elkaars baan komen. Chaos alom en dat geeft Traffic Jams de uitdaging die het leuk maakt. Het doel is immers om een zo hoog mogelijke score te halen en dat door iedereen zo snel mogelijk door te laten. Hoe langer het duurt, hoe meer de tevredenheid zakt en dat heeft invloed op het eindresultaat.

Verzamel stempels

Tijdens het spelen is het aansturen van het verkeer het belangrijkste, maar per locatie krijg je verschillende doelen. Dit is een bepaalde score halen, maar ook je instructeur spotten en naar hem wuiven of juist een bepaald aantal ongelukken veroorzaken. Dit kan dan per locatie op drie momenten: overdag, in de spits en ’s nachts, wat voor nog wat extra variatie zorgt. Ook nodigt het je uit om meermaals een level opnieuw te spelen om zo alle doelen te behalen, wat Traffic Jams enige replayvalue geeft. Het verzamelen van de stempels is ook nodig om zo nieuwe omgevingen en tijdstippen vrij te spelen, waardoor je al snel een uur of twee tot drie zoet bent. Als je voor de 100% gaat, dan kan je er nog wel een paar uur bij optellen, omdat niet alles altijd even gemakkelijk is.

En daar komt dan nog een multiplayer bij, die je samen speelt met iemand naast je. De een heeft de vr-headset op en de ander kan via de website van de game direct meespelen. Het is dan zaak om per level, per ronde aan de gestelde doelen te voldoen. Dit kan zoal het neer meppen van drie zombies zijn – ja, ook die zitten in de game – die door de medespeler gespawnd kunnen worden. Dit kost echter wat tijd om te realiseren (button bashen) terwijl de algemene timer afloopt. Per ronde dien je de doelen te volbrengen, waarna je een nieuwe ronde instapt met nieuwe doelen. In deze multiplayer is het zaak om zover mogelijk te komen qua rondes en hierin is samenwerken van belang, gezien je echt van de andere speler afhankelijk bent. En eerlijk is eerlijk, dat is best wel tof!

Cartoony stijl

Tot slot moeten we het nog even hebben over de audiovisuele kwaliteit van de game. Traffic Jams hanteert een cartoony stijl die er op zich best netjes uitziet, maar veel indruk maakt het niet. Het is degelijk te noemen, waarbij de ontwikkelaar het zich soms ietwat gemakkelijk maakt. Zo is de achtergrond van een geopende deur in je keet gewoon wit, daar waar dat natuurlijk creatiever ingevuld had kunnen worden. Daarnaast is je instructeur een soort hyperactieve Italiaan die een raar brabbeltaaltje uitslaat. Het is vooral een kwestie van smaak in deze, maar het voegt voor mij niet zoveel toe. Het had ook wat ‘normaler’ gekund, maar goed, dat is mierenneuken. Feit blijft immers wel dat het er in z’n geheel gewoon netjes en verzorgd uitziet, maar op audiovisueel vlak is het niet heel bijzonder te noemen.

Gereviewd op: PlayStation VR.

Ook beschikbaar op: pc en Oculus Quest.