Afgelopen vrijdag kwam het gerucht ons ter ore dat Sony een nieuwe studio aan het opbouwen is in Japan. Dit volgt op het nieuws dat Japan Studio inmiddels is gesloten en is omgetoverd naar Team Asobi. Die kennen we natuurlijk van de Astro Bot games, wat prima titels zijn en waar ongetwijfeld meer mee gaat gebeuren. Toch zag het er enige tijd naar uit dat Sony zich niet langer bezig zou houden met titels die echt alleen door Japanners gemaakt kunnen worden, maar de geruchten wijzen op iets anders.

Of die studio echt bestaat is afwachten, maar het klinkt allemaal als een erg plausibel verhaal. Dat brengt ons ook bij een andere Japanse uitgever en dat is Konami. Die kennen we natuurlijk van prachtige franchises, maar we weten ook dat er afgezien van eFootball nog nauwelijks iets bij die uitgever vandaan komt. Metal Gear Solid, Castlevania en Silent Hill zijn niet de minste namen en sinds het afscheid van Kojima is daar nagenoeg niets mee gebeurd.

Sterker nog, Konami doet sowieso amper nog wat. Sporadisch brengen ze een wat kleinere game uit en hun paradepaardje was in het verleden toch wel Pro Evolution Soccer. Die franchise is niet meer, want de uitgever is free-to-play gegaan met eFootball, dat een wat merkwaardige structuur van content releasen kent. De aanstaande release van deze game is namelijk nogal beperkt en zal in de verste verte niet kunnen opboksen tegen wat EA met FIFA 22 te bieden zal hebben. Althans, niet op korte termijn.

Gezien er al lang geruchten gaan dat verschillende IP’s van Konami naar andere partijen zijn gegaan, maakt dat ons denkbeeldige cirkeltje weer rond. Want wat nu als Sony met z’n nieuwe Triple-A studio met licenties van Konami aan de slag gaat? Een nieuwe Metal Gear Solid, al dan niet met betrokkenheid van Kojima – die heeft immers met Death Stranding uitvoerig met Sony samengewerkt, waardoor dit kan – is dan plots niet echt ondenkbaar.

Maar ook Silent Hill is een franchise waar absoluut nog wat mee gedaan kan worden en volgens geruchten streeft Sony naar games van het kaliber wat Capcom uit heeft gebracht in het recente verleden. Wat nu als Sony zelf met Silent Hill komt, die van het niveau Resident Evil is als het op kwaliteit aankomt? Het is niet ondenkbaar en het zou zelfs met open armen ontvangen worden. Idem dito voor de klassieke Castlevania franchise, die ook al jaren op zijn gat ligt, maar waar zeker nog prachtige dingen mee gedaan kunnen worden.

Aan de andere kant, we weten ook dat Sony zich voornamelijk richt op exclusieve titels en daar in investeert, dus het kan ook zijn dat ze zich met nieuwe concepten gaan bezighouden. Tegelijkertijd zijn de genoemde franchises al dermate lang niet van nieuwe delen voorzien, dat het uitstekend ingezet kan worden als een middel tot rebooten, waarbij de nieuwe studio wel alle vrijheid krijgt om er mee te doen wat ze willen.

Goed, het zijn wat creatieve hersenspinsels, uitsluitend gebaseerd op geruchten. Neem dat in acht, maar speculeren kan nooit kwaad en dat doen we natuurlijk graag met jullie. Laat daarom hieronder weten hoe jij hier over denkt. We zijn erg benieuwd.