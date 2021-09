In een interview op het PlayStation Blog gaat Phillippe Morin van ontwikkelaar Red Barrels dieper in op het verschil tussen de voorgaande Outlast games en dit nieuwe deel. The Outlast Trials is namelijk een multiplayer titel. Volgens Morin kun je de singleplayergames het best met films vergelijken, terwijl deze multiplayer insteek meer weg heeft van een televisieserie. Morin geeft aan dat je reis naar vrijheid in ieder geval lang gaat duren.

Daarnaast probeert hij de ongerustheid over dat de horror naar de achtergrond verdwijnt, omdat The Outlast Trials een multiplayer titel is, weg te nemen. Niets is minder waar. Het is nog steeds een verknipte en verdorven wereld met heel veel gore. Alleen of met anderen, je moet vechten voor je leven. We weten dat The Outlast Trials is uitgesteld naar 2022. De platformen waar de game op uitkomt, zijn nog niet officieel onthuld, maar dat we het op de PlayStation en pc zullen kunnen spelen, staat wel vast.