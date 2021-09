We zitten alweer halverwege het vijfde seizoen in Call of Duty: Warzone en Black Ops Cold War. Naar goede gewoonte brengt Activison een nieuwe update uit, die weer heel wat content aan beide games toevoegt. Vanaf aanstaande donderdag 9 september gaat de update officieel live. Je kan echter de patch vanaf 7 september al downloaden voor Black Ops Cold War en op 8 september voor Warzone.

Voor Black Ops Cold War komt er nieuwe map genaamd Zoo, wat een remake is van een DLC-map voor de originele Black Ops. Demolition, een variant op Search and Destroy, is een nieuwe modus om in te spelen. Voor Zombies komt er nieuw Outbreak World Event en een nieuw Outbreak gebied genaamd Armada, dat op de multiplayer map met dezelfde naam is gebaseerd. Tot slot is er nog een tijdelijk evenement met de titel ‘Survival’, dat een ‘hardcore’ ervaring moet bieden.

Warzone krijgt dan weer een nieuwe modus genaamd Clash, wat neerkomt op Team Deathmatch. De Iron trials ’84 gaat later in het seizoen ook van start, dat ook een ‘hardcore’ ervaring moet bieden. Het grootste evenement is echter het ‘Numbers Event’, dat op 21 september begint. In de onthullingstrailer zie je waar dit omdraait. Uiteraard zijn er ook weer heel wat kleine extraatjes voor beide games, waarvan Judge Dredd een opvallende nieuwe skin is.