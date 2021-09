Aanstaande donderdag gaat Sony meer vertellen over aankomende games voor de PlayStation 5. Dat zijn niet alleen titels van Sony zelf, maar ook van andere ontwikkelaars en uitgevers. Waarschijnlijk is één van deze games Forspoken van Square Enix.

De hoofdrol in de actie-RPG wordt vertolkt door Ella Balinska. Zij heeft via Instagram laten weten dat er binnenkort meer ‘content’ te verwachten valt van Forspoken. Dit wil in principe niets zeggen, maar aangezien het gaat om een PlayStation 5 console exclusive en Sony aanstaande donderdag een showcase zal houden, lijkt het een duidelijke hint te zijn.