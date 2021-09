We komen langzamerhand steeds dichterbij de mogelijkheid om de opslag van je PlayStation 5 uit te breiden met een SSD. De functionaliteit bevindt zich op dit moment nog in de beta-fase en de eerste testresultaten en aankondigingen van fabrikanten komen her en der tevoorschijn als het gaat om snelheden en koeling.

Sommige SSD’s worden namelijk zonder heatsink geleverd, en volgens Sony’s specificaties wordt dat wel aangeraden om zo throttling en oververhitting te voorkomen. Door de beperkte ruimte is dat nogal passen en meten, maar Sabrent heeft een speciale oplossing bedacht. Via de onderstaande video toont de fabrikant hun eigen PlayStation 5 SSD heatsink, die in principe de gehele standaard SSD-cover in de PlayStation 5 vervangt.

Sabrent zegt dat ze de cover speciaal hebben gemaakt om zo hun SSD’s te voorzien van een groter oppervlakte om de warmte op te vangen en meer airflow te bieden. Naar eigen zeggen werkt de heatsink optimaal met hun Rocket 4 PLUS SSD’s, hoewel het nog niet duidelijk is of de heatsink ook zal werken met een SSD van een andere fabrikant.

De video hieronder legt alles haarfijn uit, Sabrent heeft echter nog niet laten weten waar en vanaf wanneer de heatsink te koop zal zijn.