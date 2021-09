Enkele jaren geleden werd het Battle Royale genre op ons losgelaten dankzij de komst van het populaire ‘PUBG’, oftewel ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’. Het creatieve genie achter de game, Brendan ‘PlayerUnknown’ Greene, is momenteel wel helemaal klaar om aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen. In een recent interview met GamesBeat sprak hij dan ook over zijn toekomstplannen.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een tech demo genaamd ‘Prologue’, die hopelijk later tot ‘Project Artemis’ zal leiden. Het concept van de game gaat als volgt: spelers worden gedropt in een erg uitgebreid gebied – 64 op 64 kilometer groot – met als uitdaging om te overleven. Hierin zou je je eigen werelden kunnen maken, met hun eigen geloofwaardig ecosysteem. Dit is extreem ambitieus en indrukwekkend, indien hij hierin zou slagen natuurlijk. De game zou bovendien werken met een ‘pay-what-you-want’ systeem, dus je bent vrij om de game te steunen als je dat wilt. Prologue zal echter vooral dienen als een soort ‘test’ om te zien hoe ver de technologie gedreven kan worden.

“This is just the start of the small glimpse of that technology that will eventually power a much more extensive experience. Prologue is our first step on a multi-year journey towards creating what we hope will be rich, interactive, open worlds. We’re thinking of truly massive worlds. That brings a whole load of questions alongside it. But the idea behind the technology is that it’s scalable. It shouldn’t matter what size of world you want to create. The technology should scale with it. That’s our main focus.”